Splatoon 3 si aggiorna alla versione 2.0.0 con un grosso update oggi

Splatoon 3 ottiene un grosso aggiornamento proprio in questa giornata, 29 novembre 2022, che porta il software alla versione 2.0.0 con numerosi miglioramenti e aggiustamenti, come riferito da Nintendo nelle note della patch.

Sono numerosi gli ambiti in cui la patch 2.0.0 va ad agire all'interno di Splatoon 3, in linea con le nuove attività previste nel prossimo futuro per lo sparatutto di Nintendo Switch.

In particolare, a partire dal 30 novembre prenderà il via la Chill Season 2022, che prevede:

Un nuovo catalogo con equipaggiamenti, splashtag, decorazioni, sticker ed emote

Circa 50 nuovi oggetti nel negozio

Due nuovi livelli: Brinewater Springs e Flounder Heights

Un nuovo livello per la Salmon Run: Marooner's Bay

Tre nuove tipologie di armi principali

Dieci nuovi set di armi principali, associate a diverse armi speciali e sub

13 nuove carte Tableturf Battle

Viene inoltre aggiunta la possibilità di visualizzare il catalogo del giocatore dal menù principale. In termini di bilanciamento, sono state effettuate diverse modifiche su singole armi, che vanno a cambiare alcune statistiche e caratteristiche. Tra queste troviamo una modifica nell'area d'effetto per il Tri-Stringer e l'ampiezza di Splatana Wiper, ma i cambiamenti sono davvero moltissimi.

L'aggiornamento sistema anche numerosi bug e problemi rilevati in Splatoon 3, per tutti i dettagli vi rimandiamo alle note ufficiali della patch 2.0.0 che potete leggere a questo indirizzo.