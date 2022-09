Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, trailer di annuncio e periodo di uscita

Al RGG Summit 2022 è stato svelato Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, un nuovo gioco in arrivo nel 2023 su PC (Steam e Microsoft Store), PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S. Potete vedere il trailer qui sopra.

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name ci metterà nei panni di Kiryu, che ha rinunciato al proprio nome per diventare Joryu. Si tratta però di una copertura di qualche tipo e il protagonista della prima saga di Yakuza deve darsi da fare con un nuovo lavoro, legato alla protezione di un "certo individuo".

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name sarà un gioco d'azione "classico" e non un gioco di ruolo a turni come Yakuza Like a Dragon. Non sarà un gioco massiccio tanto quanto i capitoli classici della saga, ma sarà comunque un'avventura importante. È un videogame pensato soprattutto per coloro che hanno amato la serie sin dall'inizio.

Vi segnaliamo anche che è stato annunciato Yakuza 8, che avrà ben due protagonisti: ecco trailer e data di uscita.