Skull and Bones, le date della beta tecnica rivelate da un leaker

Skull and Bones sarà protagonista a breve di una beta tecnica che servirà a Ubisoft per verificare il funzionamento dell'infrastruttura prima del lancio. Il noto leaker Tom Henderson ha rivelato le date dei test, che si svolgeranno dal 16 al 19 settembre.

Mostrato con un nuovo gameplay trailer all'Ubisoft Forward 2022, Skull and Bones ci coinvolgerà in un'esperienza che nasce dalle battaglie navali di Assassin's Creed per assumere una vita propria, costruendo attorno a questa meccanica un'intera avventura.

I test tecnici saranno d'aiuto agli sviluppatori per completare la fase di rifinitura del gioco, ha spiegato Henderson. Un annuncio ufficiale in merito alla beta, ad ogni modo, non è ancora stato fatto da Ubisoft.

Come ricorderete, abbiamo potuto vedere Skull and Bones in anteprima, sottolineando la qualità tecnica e artistica di questa produzione e le tante opzioni relative alla personalizzazione delle navi, nonché la presenza di modalità PvE e PvP che appaiono ben solide.