Skull and Bones: un nuovo gameplay trailer dall'Ubisoft Forward 2022

In occasione dell'Ubisoft Forward 2022 è stato presentato un nuovo gameplay trailer di Skull and Bones con protagonisti le navi da pirata e la grande libertà di personalizzazione offerta ai giocatori.

Durante la presentazione la creative director Elisabeth Pellen ha parlato del "The Helm", il covo dei giocatori dove espanderanno il loro impero organizzando accordi commerciali, nonché il contrabbando di merci illegali.

Come spiegato dalla Pellen, tuttavia al centro dell'esperienza di gioco di Skull and Bones c'è la nostra nave pirata, che potremo potenziare e personalizzare come meglio crediamo. Nella presentazione ad esempio possiamo vedere come sia possibile posizionare cannoni e altri strumenti di morte in vari punti della nave, scegliere il rivestimento esterno per aumentarne le difese, nonché modificarne l'estetica generale con vele e polene.

Viene confermato inoltre che Skull and Bones offre un'esperienza multiplayer PvEvP, ma volendo i giocatori possono disattivare la componente PvP in qualsiasi momento. Sarà inoltre presente il cross-play tra piattaforme differenti.

Skull and Bones sarà disponibile a partire dall'8 novembre 2022 per PC, PS5, Xbox Series X|S e Google Stadia.