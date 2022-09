The Division: novità e aggiornamenti dall'Ubisoft Foward per PC, console e mobile

Durante l'Ubisoft Forward 2022 del 10 settembre 2022 sono state svelate alcune novità e aggiornamenti dedicati all'universo di The Division. Si è parlato di Tom Clancy's The Division 2, The Division Heartland e The Division Resurgence.

Tom Clancy's The Division 2 arriva alla Stagione 10 che sarà disponibile a partire dal 13 settembre 2022. Si chiamerà Il Prezzo del Potere e includerà nuove difficoltà per la modalità Countdown e due nuovi Strongholds, oltre a miglioramenti alla Quality of Life, agli eventi Apparel, un nuovo Pass Stagionale e non solo. La Stagione 10 è disponibile per tutti i giocatori di The Division 2 Warlords of New York e gli abbonati a Ubisoft+.

Si è poi parlato di The Division Heartland, un nuovo sparatutto free to play di genere survival e action. Sarà ambientato in una cittadina americana, Silver Creek, e sarà disponibile tra la fine del 2022 e il corso del 2023 su PC, console e cloud. Ci saranno nuovi personaggi e nuovi segreti da esplorare mentre si gioca contro altri giocatori. Il gioco è sviluppato da Red Storm, un team di veterani che hanno lavorato al franchise sin dal primo capitolo.

Infine, si è parlato di The Division Resurgence: è possibile registrarsi alla closed-beta. Si tratta di uno sparatutto in terza persona free to play per mobile. In questa beta si potrà giocare a modalità PvP note ai fan della serie. Ci sarà anche la Dark Zone, una modalità PvPvE che includerà una zona infestata da nemici, ma con tanti equipaggiamenti da recuperare. Ci sarà poi Conflict, una modalità PvP di The Division 2. Infine, la sotto-modalità di Conflict - Domination - sarà anch'essa inclusa nella beta. Skirmish sarà aggiunta più avanti.