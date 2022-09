Riders Republic: presentati in video i contenuti della stagione 4 all'Ubisoft Forward

In occasione dell'Ubisoft Forward, l'evento con tutte le novità in arrivo dall'editore francese, è stato pubblicato un nuovo trailer di Riders Republic per presentare le novità della Stagione 4, che sarà introdotta tramite un corposo aggiornamento.

Quest'ultimo aggiunge un nuovo terreno di gioco, dei nuovi trick, delle nuove skin, dei nuovi sponsor e altro ancora.

Importante ricordare che dall'8 settembre è possibile accedere gratuitamente a Riders Republic su PC, PS4, PS5, Xbox Series X e S e Xbox One. Inoltre è possibile acquistare il gioco con il 67% di sconto presso alcuni rivenditori selezionati.

Per avere più informazioni sul gioco, leggete la nostra recensione di Riders Republic, in cui abbiamo scritto:

Riders Republic è quel gioco dal quale, una volta cominciato, è difficile staccarsi. Grazie a una fluidità di fondo che agevola la libertà di progressione, nonché alla varietà di gare tutte diverse l'una dall'altra e ad altissimo tasso di adrenalina, il percorso per diventare il miglior Rider mai visto è tanto folle quanto divertente. Leggero e spensierato, il nuovo gioco targato Ubisoft dedicato agli sport estremi è perfetto per giocatori nuovi e veterani, con una curva di difficoltà che si adatta a ogni esigenza e le diverse competizioni in grado di differenziarsi tanto nel gameplay quanto nel level design. Ci troviamo davanti sicuramente a un'esperienza imperfetta, con qualche sbavatura qui e lì, ma innegabilmente assuefacente. Persino chi non si sente troppo portato per queste discipline si ritroverà coinvolto in un vortice di sana follia.