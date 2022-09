Ubisoft: tre giochi per Netflix svelati all'Ubisoft Forward, saranno esclusive del servizio

Netflix e Ubisoft hanno annunciato durante l'Ubisoft Forward del 10 settembre 2022 che sono in sviluppo ben tre giochi mobile basati su alcuni amati brand della compagnia francese. Parliamo di:

Valiant Hearts 2

Mighty Quest

Assassin's Creed

Questi giochi saranno disponibili esclusivamente su mobile per gli abbonati Netflix di tutto il mondo. Non includeranno alcun tipo di pubblicità o acquisti in-app, esattamente come tutti i giochi del servizio videoludico di Netflix.

Il gioco dedicato a Valiant Hearts 2 sarà un seguito dell'avventura Valiant Hearts: The Great War. Sarà sviluppato dallo stesso team del gioco originale e proporrà lo stesso tipo di gameplay, ovvero quello di un'avventura grafica moderna a scorrimento orizzontale. Il gioco proporrà ovviamente una nuova storia. Sarà disponibile a gennaio 2023.

Dopo il successo di The Mighty Quest for Epic Loot, gioco mobile, Ubisoft e Netflix collaborano per la creazione di un nuovo gioco della serie, in arrivo in un periodo non meglio specificato del 2023. Il gioco sarà ispirato ai rogue-like e includerà combattimenti hack-and-slash in un formato altamente rigiocabile.

Per quanto riguarda invece Assassin's Creed: per il momento non sappiamo quasi nulla di questo progetto, che è stato brevemente presentato durante l'Ubisoft Forward. Dovremo attendere nuove informazioni.