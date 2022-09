Rainbow Six Mobile mostrato in video, beta in arrivo la prossima settimana

Nel corso dell'Ubisoft Forward, il publisher ha anche presentato nuovamente Rainbow Six Mobile, che come dice il titolo è un nuovo capitolo nella serie di sparatutto tattici interamente costruito per le piattaforme mobile e per il gioco multiplayer, ovviamente, che sta per ricevere una beta.

Dopo essere stato annunciato tempo fa, l'alpha a numero chiuso è già andata in scena in questi mesi e ha ricevuto feedback positivi, con lo sviluppo che nel frattempo ha fatto grandi progressi e ha portato il gioco alla nuova fase. Rainbow Six Mobile avrà ora una fase di beta test a numero chiuso che partirà praticamente la settimana prossima, ovvero il 12 settembre 2022, con registrazioni aperte su App Store e Google Play.

L'idea è di mettere in scena un vero e proprio Rainbow Six come esperienza tradizionale della serie, ma costruita in modo da funzionare al meglio su piattaforme mobile. In base a quanto mostrato in trailer, sembra essere davvero uno sparatutto in soggettiva tattico sulla stessa linea di quelli visti su PC e console, ma con ovvie modifiche applicate all'interfaccia e all'usabilità in modo da poter essere fruito al meglio su smartphone e tablet.

La meccanica è chiaramente derivata da Rainbow Six Siege, gioco che ha avuto un enorme successo in tutto il mondo, ma modificato e perfezionato per funzionare su piattaforme mobile e in particolare con varie funzionalità avanzate per il multiplayer, come la costruzione di team persistenti, club, matchmaking e chat vocale.

Per candidarvi a prendere parte alla beta di Rainbow Six Mobile che partirà lunedì 12 settembre, potete effettuare la pre-registrazione su App Store e Google Play, disponibile in questi giorni.