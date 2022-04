Rainbow Six Mobile annunciato da Ubisoft per iOS e Android, immagini e dettagli

Rainbow Six Mobile è stato annunciato ufficialmente da Ubisoft per i dispositivi iOS e Android: in uscita nel corso del 2022, il gioco è in lavorazione presso Ubisoft Montreal, che ha mostrato le prime immagini e rivelato alcuni dettagli sul progetto.

Basato sulla serie che conta ad oggi oltre 80 milioni di giocatori, Rainbow Six Mobile è uno sparatutto multiplayer a base competitiva che ci permetterà di affrontare frenetici match cinque-contro-cinque dotati anche di risvolti tattici.

Il gioco ci consentirà scegliere il nostro personaggio fra i più celebri Operatori di Rainbow Six: Siege e utilizzare le sue abilità speciali per sconfiggere gli avversari all'interno di diverse modalità e nelle mappe più famose della serie.

Per questa riduzione mobile Ubisoft ha puntato forte sull'ottimizzazione di interfaccia e controlli, ridisegnati per risultare immediati e precisi sui touch screen di smartphone e tablet.