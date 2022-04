Tom Clancy's Rainbow 6 Mobile, l’anteprima dello shooter tattico per iOS e Android

Un processo piuttosto simile a quello che fece con successo lo stesso R6S 6 anni fa su console. Giochi come Counter-Strike , infatti, erano ritenuti troppo complessi e competitivi per poter attecchire al di fuori della piattaforma PC. A distanza di così tanto tempo siamo qui a dire che non solo aveva ragione lo studio di Montreal, ma che il progetto è vivo e vegeto e continua a crescere sia tra i semplici appassionati sia nella sua versione competitiva.

In questa anteprima di Tom Clancy's Rainbow Six Mobile proveremo a spiegarvi di come si tratti di un progetto piuttosto interessante, perché va a provare a colmare una nicchia, quella degli sparatutto tattici, ancora piuttosto inesplorata su piattaforma mobile, cercando di farlo senza andare a banalizzare le proprie meccaniche di gioco, ma adattandole alle specifiche necessità della piattaforma.

Si tratta, dunque, di una versione pensata e programmata specificamente per iOS e Android, che gli sviluppatori definiscono molto intuitiva e sorprendente. Quindi, nonostante le similitudini, si tratta di due giochi completamente diversi, che non consentiranno il cross-play o il cross-save .

Il sistema di mira, per esempio, si baserà su di un focus tattico . Se il nemico entra all'interno della nostra visuale per diverso tempo, la nostra mira diventa più concentrata e sarà più semplice colpirlo.

Mentre maggiori dettagli saranno condivisi più avanti, per il momento abbiamo capito che l'obiettivo di Ubisoft Montreal , coadiuvato da divisioni provenienti da praticamente tutto il mondo (il progetto è in sviluppo da 3 anni e coinvolge attivamente le divisioni di Ubisoft Cina, Ucraina e Bucarest), è quello di provare a sintetizzare tutto il meglio di Rainbow 6 Siege in un formato più adatto alla piattaforma di riferimento. Questo, quindi, non vuol dire rinunciare alla distruttibilità, alle trappole, alla personalizzazione degli operatori o al gioco di squadra, ma semplicemente fare in modo che le partite siano più veloci, i round solo 3 e i controlli siano adatti allo schermo tattile.

Ci saranno anche alcuni volti noti, come Hibana . Ognuno degli operatori avrà, ovviamente, un loadout specifico, con armi e abilità differenti da quelle degli altri, che andranno conosciute non solo per utilizzare al meglio il proprio personaggio, ma anche per poter anticipare le mosse nemiche.

Questo, però, non vuol dire nemmeno che i veterani si troveranno spaesati in Rainbow 6 Mobile. Si tratta dello stesso 5v5 tattico con fasi alternate di attacco e difesa, distruttibilità e la necessità di utilizzare al meglio le abilità dei propri operatori. Si tratterà di una versione del gioco più leggera, da portare sempre con sé.

Per poter portare tutte queste cose nel gioco mobile non basta, infatti, una semplice conversione 1:1, ma c'è bisogno di un nuovo studio per soppesare il rinnovato bilanciamento, per adattare le arene a un ritmo più frenetico e alle abilità degli operatori.

Prezzo e disponibilità

Una sparatoria di Tom Clancy's Rainbow Six Mobile

Per competere in un mercato come quello mobile non puoi non presentarti ai blocchi di partenza con un modello free-to-play. Ancora non ci sono dettagli in merito, ma vedendo lo storico della serie ci verrebbe da dire che molto probabilmente le microtransiazioni saranno limitate agli oggetti estetici, con tutti gli operatori che possono essere sbloccati anche con la valuta di gioco.

Per quanto riguarda la disponibilità, siamo ancora in acque inesplorate. Ubisoft ha intenzione di aprire a breve le iscrizioni per partecipare alla fase di beta. Una volta che Tom Clancy's Rainbow Six Mobile passerà indenne al vaglio dei giocatori si passerà alla versione 1.0 del gioco, ma quanto tempo passerà tra queste due fasi dipenderà molto dal lavoro di perfezionamento che il team di sviluppo si troverà ad affrontare.