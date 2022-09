Assassin's Creed: nuovi dettagli sulla serie TV Netflix dall'Ubisoft Forward di settembre 2022

Come sappiamo, Netflix e Ubisoft stanno collaborando per la realizzazione di una serie TV dedicata alla saga di Assassin's Creed. Durante l'Ubisoft Forward, la compagnia francese ha però condiviso qualche nuovo dettaglio.

È stato detto che lo show di Netflix dedicato ad Assassin's Creed è ancora nelle prime fasi di sviluppo, ma Ubisoft può confermare che dietro i lavori vi sono i team di Ubisoft Film and Television e, ovviamente, quello di Netflix.

Inoltre, i due studio sono aiutati da Jeb Stuart, che veste il ruolo di show runner. Stuart è noto in quanto scrittore, produttore esecutivo e showrunner di Vikings: Valhalla, ma anche di molti film famosi come Blood Done Sign My Name, Die Hard, The Fugitive e non solo.

Ubisoft definisce la serie TV di Assassin's Creed come "epica e multi-genere". Sarà un "adattamento live-action della serie videoludica". Purtroppo non ci viene detto esattamente in quale periodo storico della saga sarà ambientata questa serie TV: le avventure degli Assassini spaziano dall'antica Grecia fino alla rivoluzione industriale e oltre, con anche alcuni accenni delle Guerre Mondiale come i giocatori di Syndicate ricorderanno.

Non dimentichiamoci poi che la saga di Assassin's Creed si basa sul presente, con l'Abstergo che cerca di ottenere i segreti degli Assassini con la propria tecnologia. Le possibilità sono quindi tantissime.