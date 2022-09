Trackmania: trailer della versione console e cloud con periodo di uscita dall'Ubisoft Forward

All'Ubisoft Forward del 10 settembre 2022 è stato mostrato Trackmania in versione PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Google Stadia e Amazon Luna all'inizio del 2023. La compagnia francese ha mostrato un nuovo trailer.

Sono stati confermati anche il cross-play e la cross-progression. Ricordiamo che è un gioco free to play senza microtransazioni. CI sono però anche versioni a pagamento per accedere a contenuti aggiuntivi. Trackmania è pensato prima di tutto per la creazione di percorsi.

Trackmania è disponibile da due anni su PC e tutto quello che è stato creato sarà disponibile su console e cloud sin dal D1. In questo modo i giocatori avranno già accesso a un gran numero di contenuti.

Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che: "Trackmania riprende in mano una delle formule più azzeccate della serie per proiettarla nel futuro, senza stravolgimenti ma con rifiniture azzeccate, con extra in quantità e con un'infrastruttura decisamente più evoluta che premia la creatività, il lavoro dei clan e la competizione internazionale nel segno di quel Nations a cui si ispira. Il tutto condito dalla promessa di un'evoluzione costante finanziata attivamente dalle sottoscrizioni dei giocatori. Certo, qualcuno avrebbe preferito pagare qualcosa in più subito senza dover tenere a mente l'ennesimo abbonamento mentre qualcun altro farà notare che all'alba della next gen qualcosa in più dal punto di vista tecnologico non sarebbe stato sgradito. Ma parliamo comunque di un titolo che gode di 14 anni di evoluzione e che può essere giocato gratuitamente, offrendo la possibilità di valutare se valga la pena spendere qualcosa in più per godere della maggior parte delle funzionalità o per lanciarsi nel mondo dei Club alla ricerca dell'esperienza completa."