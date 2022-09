Assassin’s Creed Mirage presentato ufficialmente con trailer e periodo d’uscita

Come ampiamente annunciato, anche da Ubisoft stessa, nel corso dell'evento di celebrazione per il 15° anniversario della serie Assassin's Creed è stato presentato con un trailer e molte informazioni Assassin's Creed Mirage per PC, Xbox One, Xbox Series X e S, PS4, PS5 e Amazon Luna, di cui è stato svelato anche il periodo d'uscita: il 2023. Purtroppo non c'è ancora una data precisa, che immaginiamo sarà comunicata a tempo debito. Ma andiamo con ordine.

Il trailer mostra l'ambientazione mediorientale del gioco, che si svolgerà a Baghdad, una città dalla popolazione densissima. È sostanzialmente un video in computer grafica che ci introduce a Mirage elle sue atmosfere, presentandoci i personaggi principali. Particolarmente interessante il finale, con la visione di una strana creatura che potrebbe nascondere un colpo di scena interessante. Purtroppo non si è visto del gameplay vero e proprio, ma Ubisoft ha parlato di un tributo alle origini della serie nel comunicato stampa ufficiale, pur a fronte della modernizzazione delle meccaniche dell'originale.

Come noto, il protagonista del gioco sarà Basim, già visto in Assassin's Creed Valhalla e Assassin's Creed Rebellion. Il nostro sarà accompagnato da Roshan, la sua mentore, che sarà doppiata dall'attrice Shohreh Aghdashloo (La casa di sabbia e nebbia, 24), vincitrice del Premio Emmy per la "miglior attrice non protagonista in una miniserie o film per la televisione" per il ruolo della moglie di Saddam Hussein, Sajida Talfah, in Casa Saddam. Roshan è una guerriera di origini persiane che combatte per la giustizia, mantenendo il più possibile misterioso il suo passato. Sembra un personaggio davvero carismatico.

Come in ogni Assassin's Creed che si rispetti, ci saranno anche molti personaggi storici, che però non sono stati svelati. Di base sono stati confermate tutte le voci di corridoio di questi ultimi giorni, fatto che non stupisce visto che negli ultimi anni Ubisoft ha avuto grosse difficoltà con le fughe di notizie.

Ultima nota: chi acquisterà le versioni PS4 o Xbox One, potrà fare l'aggiornamento gratuito alle versioni di nuova generazione tramite le relative piattaforme.