Just Dance 2023 Edition annunciato con un trailer e data di uscita

In occasione dell'Ubisoft Forward è stato presentato ufficialmente Just Dance 2023 Edition, la nuova iterazione del rhythm game che quest'anno includerà una modalità multiplayer online inedita. Il gioco sarà disponibile dal 22 novembre per PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.

Just Dance 2023 include alcune novità sicuramente interessanti. Quella di maggior rilievo è senza dubbio la nuova modalità multigiocatore online che permette di organizzare un gruppo privato da 6 persone invitando i vostri amici per giocare e danzare insieme. È inoltre stata realizzata una nuova interfaccia di gioco più moderna e intuitiva, con ogni playlist, modalità o brano è accessibile in pochi secondi.

Al lancio Just Dance 2023 includerà 40 grandi successi, con nuove canzoni, mondi e modalità che verranno aggiunti dopo il lancio.

"Entrate in una nuova era della danza con Just Dance 2023 Edition! Modalità multigiocatore online, opzioni di personalizzazione, coinvolgenti mondi 3D e nuovi brani e modalità di gioco aggiunti nel corso dell'anno: preparatevi a vivere una festa infinita! Continuate a seguirci per una presentazione completa!", recita il sito ufficiale.

"Ora potete giocare a Just Dance con chi volete ovunque voi siate. Organizzate un Gruppo privato, invitate fino a 5 giocatori della vostra Lista amici e giocate come se foste tutti nello stesso salotto! 40 grandi successi dei vostri artisti preferiti, mondi immersivi e nuovi contenuti aggiunti tutto l'anno! Vivete tutto l'anno in una festa da ballo senza confini! Continuate a seguirci per una presentazione completa!"

"Vivete un'esperienza fatta su misura per voi con sessioni personalizzate e brani legati alle vostre preferenze e abitudini di gioco. Potete anche tenere traccia dei progressi sul vostro account e registrare i punteggi migliori! Grazie alla nuova interfaccia utente moderna e intuitiva, ogni playlist, modalità o brano è accessibile in pochi secondi! Passate più tempo a ballare e meno tempo a cercare!"