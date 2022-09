Assassin’s Creed Mirage: preordini già aperti, presentata l’edizione per collezionisti

Nel corso dell'evento celebrativo per i quindici anni della serie Assassin's Creed, Ubisoft ha aperto le prenotazioni di Assassin's Creed Mirage, svelando anche l'edizione per collezionisti con tutti i suoi extra.

L'edizione per collezionisti di Assassin's Creed Mirage

Quest'ultima offrirà una sontuosa confezione con dentro una statuetta di Basim, una mappa, il CD della colonna sonora, un pendaglio, il catalogo degli artwork e altri bonus.

Inoltre ci saranno anche dei bonus digitali per le prenotazioni, ossia un costume ispirato alla serie Prince of Persia che include anche un'aquila, una skin per cavalcature, delle armi e una missione speciale, chiamata 40 ladroni.

Andando sul sito ufficiale del gioco, si possono scoprire anche i prezzi delle varie edizioni. Quella standard costerà 50€ su tutte le piattaforme. La Deluxe Edition costerà 60€ su tutte le piattaforme. Mentre la Collector's Edition costerà 150€ su tutte le piattaforme (tranne Amazon Luna).

Prince of Persia: Mirage è l'ultimo capitolo della serie Assassin's Creed, appena presentato ufficialmente da Ubisoft.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Assassin's Creed Mirage uscirà nel 2023 su PC, Xbox One, Xbox Series X e S, PS4, PS5 e Amazon Luna.