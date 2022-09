Assassin's Creed Mirage: leak parla del parkour, della furtività e dell'ambientazione

Ubisoft ha da poco confermato che il prossimo capitolo della saga degli assassini sarà Assassin's Creed Mirage. Ufficialmente non sappiamo altro, ma ora un leak indica alcune informazioni legate al gameplay e all'ambientazione.

La fonte è lo YouTuber j0nathan, ma le informazioni sono state condivise tramite Twitter da Mr_Rebs_. Come potete vedere voi stessi poco sotto, secondo il leak Assassin's Creed Mirage sarà ambientato a Baghdad: si tratterà dell'unica città, ma sarà divisa in quattro macro-zone, ognuna delle quali avrà un boss da affrontare. La mappa includerà anche zone desertiche, oasi e fiumi.

In termini di gameplay, viene affermato che torneranno i coltelli da lancio per le eliminazioni dalla distanza. Inoltre, saranno reintrodotti i punti per nascondersi sui tetti degli edifici. Questo suggerisce che la furtività giocherà un ruolo più importante in Assassin's Creed Mirage.

Viene anche affermato che in Assassin's Creed Mirage saranno presenti molti punti di interazione per il parkour, come ad esempio delle lanterne per fare le curve agli angoli degli edifici o dei pali per raggiungere edifici lontani. Nelle strade i saranno inoltre tanti NPC: pare che l'obiettivo sarà di ottenere lo stesso risultato di Unity, ovvero il capitolo più denso di cittadini della saga. Infine, pare che alcune delle eliminazioni saranno al rallentatore, soprattutto quelle eseguite in caduta.

Ovviamente si tratta solo di un leak, non di informazioni ufficiali. Per fortuna potremo avere una conferma o una smentita a breve, in quanto Assassin's Creed Mirage sarà mostrato all'Ubisoft Forward del 10 settembre.