Cyberpunk 2077 ed Edgerunners sono gli argomenti del prossimo Night City Wire: data e ora

CD Projekt RED ha svelato che è in arrivo un nuovo Night City Wire, la serie in streaming dedicate alle novità in arrivo sull'universo di Cyberpunk 2077. Si parlerà infatti del gioco ma anche dell'anime Cyberpunk Edgerunners. La data è il 6 settembre 2022 e l'orario è le 17:00 ora italiana.

Sarà possibile seguire l'evento, come sempre, tramite il canale Twitch di CD Projekt RED, di cui potete trovare il link nel tweet ufficiale di Cyberpunk 2077 presente nella nostra notizia.

Il tweet riporta le seguenti parole, in traduzione: "C'è qualcosa di nuovo all'orizzonte: un episodio speciale di Night City Wire! Parleremo del venturo anime Cyberpunk Edgerunner e di ciò che è previsto per Cyberpunk 2077. Ci vediamo martedì 6 settembre alle 17:00 CEST."

Il tweet include anche un video con sequenze montate di Cyberpunk 2077 e Cyberpunk Edgerunners. Il video non include spoiler o dettagli particolari, è solo un breve filmato di accompagnamento.

Vi ricordiamo che è già stata indicata la data di uscita della serie anime di Netflix, CD Projekt e TRIGGER, così come è stato condiviso un trailer italiano.