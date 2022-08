Cyberpunk Edgerunners: trailer italiano dell'anime di Studio Trigger e Netflix

Netflix ha pubblicato il trailer italiano di Cyberpunk: Edgerunners, serie animata basata sul gioco di CD Projekt RED.

Cyberpunk: Edgerunners è un anime di 10 episodi realizzato da CD Projekt RED e Studio Trigger (Kill la Kill, Promare, Little Witch Academia, BNA...) e sarà disponibile da questo settembre, solo su Netflix. Il trailer presenta una serie di personaggi, creati per l'anime, i cui nomi sono: David, Maine, Dorio, Kiwi, Pilar, Rebecca e Lucy.

La sinossi della serie animata recita: "Nell'arco di 10 episodi questa serie narra la storia di un ragazzo di strada che cerca di sopravvivere a Night City, una futuristica città ossessionata dalla tecnologia e dalle modificazioni corporee. Rischiando tutto, il protagonista sceglie di sopravvivere diventando un "edgerunner", ovvero un fuorilegge mercenario noto anche come cyberpunk."

Rafał Jaki (The Witcher 3: Wild Hunt, Cyberpunk 2077, The Witcher: Ronin) ricopre il ruolo di showrunner e produttore esecutivo. Satoru Homma, Bartosz Sztybor e Saya Elder saranno i produttori. Hiroyuki Imaishi (Sfondamento dei cieli Gurren Lagann, Kill la Kill, Promare) dirige la serie insieme al direttore creativo Hiromi Wakabayashi (Kill la Kill) e al character designer e direttore dell'animazione Yoh Yoshinari (Little Witch Academia, BNA: Brand New Animal). Gli autori della sceneggiatura non originale sono Yoshiki Usa (SSSS.GRIDMAN, Promare) e Masahiko Otsuka (Star Wars Visions: Il vecchio), mentre l'autore della colonna sonora originale è Akira Yamaoka (serie di Silent Hill).

Vi ricordiamo che potete vedere anche la sequenza d'apertura, con la musica dei Franz Ferdinand