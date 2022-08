Paramount+ arriva in Italia: data d'uscita e prezzo del nuovo servizio video

Paramount+ arriverà infine anche in Italia in via ufficiale, come servizio video su abbonamento a sé stante, con data d'uscita e prezzo emersi in queste ore: sarà dunque disponibile dalle nostre parti a partire dal 15 settembre 2022, al prezzo di 7,99 euro al mese, oppure 79,90 euro all'anno.

Si tratta del primo approdo di Paramount+ in Italia in forma ufficiale, considerando che parte dei contenuti del servizio video in questione era disponibile solo attraverso altri abbonamenti, in particolare su Sky.

Top Gun Maverick sarà presente su Paramount+ a partire da dicembre 2022

In questo modo, invece, avremo a disposizione più o meno lo stesso sistema disponibile in nord America, con un catalogo che comprende produzioni da parte di Paramount Pictures, CBS, MTV, Nickelodeon, BET, Comedy Central, Showtime, Pluto TV, Simon & Schuster e altri network e case produttrici.

Dopo essere arrivato nel Regno Unito e in Irlanda, Paramount+ arriverà presto anche in Italia con il lancio confermato per il 15 settembre e un servizio che conta già su una notevole base di 40 milioni di abbonati nel mondo, ma che punta a raggiungere quota 100 milioni di abbonati entro il 2024.

Per spingere subito sui nuovi abbonamenti, Paramount+ ha già annunciato l'arrivo di Top Gun: Maverick a dicembre. Di recente, abbiamo parlato del servizio video anche per aver ospitato la serie TV di Halo in esclusiva, che dovrebbe ovviamente far parte del catalogo di titoli presenti nel servizio anche al lancio in Italia, dopo essere transitato su Sky.