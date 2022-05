Halo: grande successo globale per la serie TV, crescono molto gli abbonati a Paramount+

La serie TV di Halo è stata un grande successo per Paramount+, che l'ha definita una hit mondiale nel suo ultimo resoconto finanziario. Stando a quanto riportato, i buoni risultati della serie hanno comportato anche una crescita degli abbonamenti, arrivati a 40 milioni nell'ultimo trimestre fiscale.

Secondo i dati forniti, sono cresciuti di 6,8 milioni, un'ottimo risultato, considerando la frenata di altri servizio di video streaming come Netflix, che ha perso 200.000 abbonati nello stesso periodo.

Paramount ha anche fatto notare come la serie TV di Halo sia stata una delle migliori in termini di performance tra quelle in streaming. Il risultato è che i ricavi di Paramount+ sono cresciuti del 148% nell'ultimo trimestre, raggiungendo i 585 milioni di dollari.

C'è da dire che, come fatto notare dall'analista Benji-Sales, la serie Halo non è l'unica ad avere avuto successo, tra quelle di Paramount+. Sono andate molto bene anche 1883 e Star Trek Picard. Insomma, il servizio sta prendendo sempre più piede, una serie di successo dopo l'altra.