Roblox: problemi ai server, gli sviluppatori spiegano il down

Molti giocatori stanno registrando dei problemi ai server di Roblox, che impediscono l'accesso al gioco. A quanto pare il down dei server sta producendo i suoi nefasti effetti in tutto il mondo, tanto che gli sviluppatori hanno diramato un comunicato stampa ufficiale per spiegare la situazione.

Stando a quanto dichiarato, si tratta di un problema conosciuto che gli sviluppatori stanno già lavorando per risolvere. Pur non essendo una manutenzione programmata o un malfunzionamento grave, il down non dovrebbe essere quindi prolungato, anche se non si può mai dire, visto che non sono state comunicate tempistiche in merito.

Chi avesse problemi con Roblox, in questo momento può solo aspettare che gli sviluppatori risolvano la situazione, per poi tornare a giocare. Gli stessi ne hanno approfittato per ringraziare tutti della pazienza.