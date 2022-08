Dying Light 2 riceverà a breve un nuovo DLC con una nuova storia

Lo studio di Dying Light 2, Techland, ha svelato alcune novità riguardo al Capitolo 2, noto come "A Huntress and a Hag". Parliamo del secondo gruppo di contenuti post-lancio con una nuova storia. Questo capitolo di Dying Light 2 segue l'agente Shen Xiu, nota anche come la Cacciatrice, mentre prepara nuove sfide mortali per il giocatore.

Questo nuovo capitolo introdurrà nuove taglie, nemici, armi e altro ancora, oltre a una nuova storia che coinvolge Xiu. Al momento non c'è una data di uscita per l'aggiornamento del Capitolo 2 di Dying Light, ma Techland ha svelato in un comunicato stampa che arriverà "tra un paio di settimane".

Inoltre, il Capitolo 2 sarà pubblicato insieme all'update 1.5 di Dying Light 2. Ovviamente, non abbiamo una data di uscita nemmeno di questa patch. Inoltre, non sappiamo quali tipi di correzioni e modifiche includerà.

Una delle creature di Dying Light 2

Techland ha promesso cinque anni di supporto dopo il lancio del gioco, quindi possiamo dare per scontato che dopo il Capitolo 2 vi sarà ancora molto altro in arrivo. Ora non ci resta altro da fare se non attendere la pubblicazione di queste novità.