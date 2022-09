Naruto: il cosplay di Tsunade di skadicos è baciato dal sole

La saga di Naruto è proseguita con Boruto, ma sono molti gli appassionati che, ancora oggi, preferiscono la serie originale. Tra i tanti personaggi apparsi all'interno della saga, molti vengono ricreati tramite cosplay e uno di questi è Tsunade del villaggio della Foglia. Ora, skadicos ci propone il proprio cosplay di Tsunade, baciata dal sole.

Tsunade è un personaggio interessante. Uno dei tre ninja leggendari della Foglia, Tsunade è una donna con molti vizi, come l'alcool e il gioco d'azzardo, ma è anche una grande guerriera, abile nelle invocazioni delle lumache e in grado di curare gli altri. In questo cosplay la donna appare con il proprio costume classico, con anche il cappello.

Se siete fan di Tsunade, allora dovreste vedere il cosplay di Tsunade di christa.cos ci mostra i vizi della ninja leggendaria, ma anche il cosplay di Tsunade di nanakoo0911 arriva dalla Malesia. Chiudiamo i suggerimenti con il cosplay di Tsunade di kinitaarts è fedele all'originale.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Tsunade realizzato da skadicos? Il personaggio di Naruto è stato ricreato nel modo migliore, oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?