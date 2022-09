Yu-Gi-Oh! Cross Duel, l'anteprima di uno spin-off dalle regole molto particolari

I fan di uno dei giochi di carte collezionabili più noti al mondo non possono di certo lamentarsi: non è trascorso neppure un anno dal lancio di Yu-Gi-Oh! Master Duel su smartphone, PC e console - attualmente è a quota dieci milioni di download! - e Konami è già pronta col prossimo capitolo della serie. Sembra impossibile non entrare in competizione con sé stessi, dato che il mercato sembra quasi a rischio saturazione: eppure, dopo Yu-Gi-Oh! Duel Links e Yu-Gi-Oh! Master Duel (sorvolando i titoli esclusivamente per console) siamo già pronti ad accogliere Yu-Gi-Oh! Cross Duel.

Nuove regole: i Duelli Cross

Yu-Gi-Oh! Cross Duel e le "direzioni" che vincolano gli attacchi dei mostri

Yu-Gi-Oh, in quanto gioco di carte collezionabili, è in continua evoluzione: bisogna tenersi costantemente aggiornati su nuove espansioni, mostri, tipologie di carte, regole. Per quanto riguarda il caso di Yu-Gi-Oh! Cross Duel, sembra che Konami abbia studiato appositamente e a tavolino la produzione come uno spin-off dalle regole molto particolari. Nulla di quanto troverete in Cross Duel, infatti, sarà simile ai contenuti di Duel Links o Master Duel: l'esperienza è ora davvero immediatissima e con la serie di partenza sembra condividere, più che altro, semplicemente i mostri iconici e i personaggi dell'anime.

L'offerta consiste essenzialmente nei Duelli Cross, con le varianti di cui si dirà. Per essere il più diretti possibile, quattro giocatori si sfidano nello stesso momento, condividendo il terreno di gioco; la sezione di ogni giocatore consiste in tre zone carte mostro e tre zone carte magia e trappola, tornando quindi a una semplificazione simile a quella già proposta in Duel Links (Master Duel aveva reintrodotto il terreno al completo). Non è tutto, perché nello stesso momento ogni area di ogni sfidante sarà condivisa più o meno direttamente con quella degli altri.

Per esempio, il mostro centrale di chiunque potrà sempre e solo attaccare l'alter ego centrale degli sfidanti; il mostro della zona a destra potrà sferrare attacchi solo verso quelli posizionati a sinistra, e viceversa. Da spiegare il tutto è indubbiamente complesso, ma in realtà la logica alla base del tutto è semplice: non esiste libertà nella Fase di Battaglia, ma si è vincolati a determinate mosse. E quindi il terreno va sempre meticolosamente studiato e tenuto d'occhio, per evitare brutte sorprese.

In generale, poi, anche altre regole di Yu-Gi-Oh sono state riviste: non è più necessario per forza ridurre a zero i punti vita (o Life Points) dell'avversario per vincere. Non solo ogni attacco diretto garantisce l'acquisizione di un ammontare di punti pari al danno totale inflitto, ma le partite in generale terminano dopo otto turni: viene poi stilata una classifica e vince chi in quel determinato momento è in possesso del numero maggiore di Life Points. Inoltre la struttura dei turni è ridotta alla Fase Principale e alla Fase di Battaglia (rispettivamente, nel gergo, Main Phase e Battle Phase): nella prima si evocano quanti più mostri possibili, trascurando le normali regole di evocazione, e si posizionano anche le trappole; nella seconda, oltre ad attaccare, è possibile attivare le carte magia per ottenere vantaggi generali sui nemici.

Ogni buon giocatore di Yu-Gi-Oh! capirà bene come l'esperienza generale sia stata drasticamente modificata, non necessariamente in peggio: semplicemente Yu-Gi-Oh! Cross Duel cerca d'innovare la formula di base adattandola a un rinnovato (e forse un po' improvvisato) contesto multigiocatore.