Hogwarts Legacy non avrà il Quidditch, la conferma dal sito ufficiale

La nuova versione delle FAQ ufficiali di Hogwarts Legacy ha confermato che purtroppo il Quidditch non sarà presente all'interno del gioco, perlomeno non in forma giocabile.

Il Quidditch era uno degli elementi che sicuramente stava più a cuore dei giocatori in quanto poteva rappresentare un ottimo passatempo tra una lezione di magia e l'altra. Tra l'altro in uno dei trailer pubblicati in passato era possibile vedere un personaggio vestito con una delle uniformi tipiche di questo sport, il che aveva acceso le speranze dei fan.

Finora la presenza del Quidditch non era stata confermata né smentita dagli sviluppatori di Avalanche, tanto che non era stato neppure menzionato nella prima versione delle FAQ del sito di Hogwarts Legacy. Ora è arrivata l'ufficialità, purtroppo, con lo studio che afferma:

"Non è possibile giocare a Quidditch in Hogwarts Legacy. Tuttavia si può usare la scopa per spostarsi volando e per partecipare alle gare di scopa. I giocatori possono anche esplorare luoghi nuovi e familiari che circondano il castello di Hogwarts a cavallo della scopa."

Sempre dalle FAQ apprendiamo che saranno presenti diverse attività principali e secondarie legate alle scope volanti.

"La scopa è un mezzo di trasporto per esplorare e viaggiare in Hogwarts Legacy, inoltre sono presenti anche gare con le scope. I giocatori possono frequentare le Lezioni di Volo per imparare a padroneggiare l'arte del volo su scopa."

Hogwarts Legacy sarà disponibile dal 10 febbraio 2023 per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

