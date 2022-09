Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion: un rivenditore indica una data di uscita, sarà corretta?

Un rivenditore francese, tale Cdiscont, ha segnalato sul proprio sito che Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion sarà disponibile a partire dal 13 dicembre 2022. Si tratta di un leak della data di uscita, oppure è uno strano segnaposto?

Ricordiamo che Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion è attualmente previsto per il periodo "inverno 2022", ovvero tra la fine del 2022 e marzo 2023. Si tratta di un periodo abbastanza lungo e per ora non abbiamo informazioni più precise. Tecnicamente, il 13 dicembre non è ancora inverno, ma "inverno" in ambito videoludico di norma comprende anche l'intero mese di dicembre.

L'informazione è stata condivisa tramite Twitter, come potete vedere qui sotto. Al momento della scrittura, il sito francese segnala ancora come data di uscita di Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion il 13 dicembre.

Altri store online, come Amazon Italia, segnalano come data di uscita il 31 marzo 2023: si tratta di un chiaro segnaposto. Il 13 dicembre non lo sembra, ma è possibile che il rivenditore abbia inserito la data sbagliata o che voglia spingere i giocatori a fare un preorder indicando una data ravvicinata, per poi cambiarla all'ultimo.

Forse avremo modo di scoprire la data di uscita di Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion al Tokyo Game Show 2022: l'avventura di Zack sarà presente alla fiera insieme a molti altri giochi di Square Enix, ecco quali.