Pokémon Spada e Scudo: Gengar di Ash ottenibile con questo codice

Game Freak ha reso disponibile un nuovo codice per Pokémon Spada e Scudo, precisamente dedicato a Gengar di Ash. Per ottenerlo, dovete usare il seguente codice GENNGER0GE94.

Per utilizzare il codice di Gengar di Ash in Pokémon Spada e Scudo dovete selezionare la voce "Dono Segreto" e poi cliccare "Ottieni tramite codice seriale"; ovviamente è necessario essere connessi a internet. Il codice sarà valido solo fino al 15 settembre 2022, quindi utilizzatelo quanto prima per non perderlo.

Gengar di Ash in Pokémon Spada e Scudo sarà al livello 80 e disporrà dell'abilità Corpofunesto. La sua natura sarà Birbona e non avrà con sé alcun tipo di oggetto. Inoltre, questo Gengar possiede anche il fattore Gigamax. Per quanto riguarda gli attacchi, avrete modo di usare Palla Ombra, Fangobomba, Magibrillio e Fuocofatuo.

Gengar di Ash in Pokémon Spada e Scudo

Ricordiamo che Gengar è la terza forma della linea evolutiva di Gastly e Hunter. È un pokémon spettro/veleno della prima generazione e di norma può essere ottenuto solo scambiando un Hunter. Il Pokémon è apparso sin dalla prima serie animata di Pokémon.

Gengar di Ash arriva dopo Dracovish (non più disponibile), e Dragonite (disponibile fino all'8 settembre con il codice UM1N0KESH1N). A seguire troveremo invece Sirfetch'd, dal 9 settembre 2022.

Diteci, utilizzerete il Gengar di Ash in Pokémon Spada e Scudo?

