Pokémon Scarlatto e Violetto: trailer e immagini per Grafaiai, il nuovo pokémon pittore

The Pokémon Company ha pubblicato un nuovo trailer italiano di Grafaiai, la nuova creatura che potremo trovare all'interno di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto. Il filmato è stato realizzato in stile documentario, con una voce narrante che racconta la ricerca di questo pokémon.

Il narratore afferma di aver viaggiato "per tutta la regione raccogliendo e catalogando foto di questi misteriosi motivi" che appaiono su rocce e alberi. Si tratta dei segni lasciati da Grafaiai. Il fotografo ha esplorato una foresta per cercare altri segni e ha posizionato delle telecamere per cercare di catturare in azione la creatura di Pokémon Scarlatto e Violetto.

Grafaiai appare poi nel video e viene spiegato che i colori da lui utilizzati dipendono dalle bacche che ha mangiato. Inoltre, pare che i Grafaiai pitturino sopra i segni di altri membri della specie per reclamare il territorio. Infine, negli ultimi secondi del video possiamo vedere la creatura di Pokémon Scarlatto e Violetto.

La descrizione ufficiale di Grafaiai recita: "Lunatico e schizzinoso. Non vive in branco e si ritrova costantemente coinvolto in scontri per il territorio con altri Pokémon." È categorizzato come Pokémon Velenprimate, è di tipo Veleno/Normale, è alto 0.7 metri, pesa 27.2 Kg e ha abilità Agiltecnica/Velentocco. Potete vedere alcune immagini dedicate al pokémon qui sotto.

Ora finalmente possiamo dare un volto e una forma al Pokémon che è stato al centro di vari teaser di The Pokèmon Company.