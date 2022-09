Classifica giapponese di fine agosto 2022: PlayStation domina su Switch, Saints Row aiuta

Famitsu ha condiviso i dati di vendita per il mercato giapponese di fine agosto 2022 (22 - 28). La classifica ci permette di vedere che PlayStation è in grado di dominare su Switch, un evento raro per le vendite fisiche. Iniziamo con le vendite dei giochi:

[PS4] Earth Defense Force 6 (D3 Publisher, 08/26/22) - 68,341 (Nuovo) [NSW] SD Gundam Battle Alliance (Bandai Namco, 08/25/22) - 38,634 (Nuovo) [PS4] Soul Hackers 2 (ATLUS, 08/25/22) - 31,604 (Nuovo) [PS5] Earth Defense Force 6 (D3 Publisher, 08/26/22) - 24,363 (Nuovo) [PS5] Soul Hackers 2 (ATLUS, 08/25/22) - 20,257 (Nuovo) [PS4] SD Gundam Battle Alliance (Bandai Namco, 08/25/22) - 17,950 (Nuovo) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) - 11,644 (4,802,581) [NSW] Nintendo Switch Sports (Nintendo, 04/29/22) - 10,576 (706,637) [PS4] Saints Row (PLAION, 08/23/22) - 10,013 (Nuovo) [PS5] SD Gundam Battle Alliance (Bandai Namco, 08/25/22) - 9,625 (Nuovo)

Saints Row

Come potete vedere, sette posizioni su dieci sono occupate da giochi PlayStation, con anche la presenza di un gioco occidentale: Saints Row. Per il reso, le novità della settimana includono giochi come SD Gundam Battle Alliance, Earth Defense Force 6 e Soul Hackers 2, tutti giochi profondamente giapponesi.

La situazione PlayStation vs Switch è invece profondamente diversa a livello hardware, come sempre del resto:

Switch OLED Model - 87,321 (2,311,142) PlayStation 5 - 21,628 (1,629,033) Switch - 17,558 (18,616,044) Xbox Series X - 10,044 (154,575) Switch Lite - 8,651 (4,870,733) Xbox Series S - 6,682 (163,699) PlayStation 5 Digital Edition - 3,481 (262,312) New 2DS LL (including 2DS) - 130 (1,188,550) PlayStation 4 - 15 (7,819,839)

Switch OLED ha visto un impennata di vendite nel periodo di riferimento. PS5 (Standard) riesce comunque a ottenere una seconda posizione e superare le vendite del modello base di Switch. In quarta posizione troviamo invece Xbox Series X, con vendite notevoli, considerando la scarsa appetibilità della piattaforma per i giocatori giapponesi.