Pokémon Scarlatto e Violetto: Grafaiai è il nuovo Pokémon del recente teaser, ufficiale

Nella giornata di ieri, 29 agosto 2022, il profilo Twitter ufficiale di Pokémon ha condiviso un teaser dedicato a quello che pareva essere un nuovo Pokémon. Oggi, ha confermato la cosa e ha svelato che all'interno di Pokémon Scarlatto e Violetto potremo trovare la creatura Grafaiai.

Come potete vedere poco sotto, l'account ufficiale scrive: "Ricordate le pitture che abbiamo condiviso ieri? Bene, il fotografo di Paldea ha confermato che erano fatte da un Pokémon chiamato Grafaiai. Come potete vedere, è alquanto difficile vederlo in azione. Ci ha lasciato con la promessa di un'eccitante rivelazione a breve".

Per il momento non abbiamo quindi modo di vedere realmente Grafaiai di Pokémon Scarlatto e Violetto, ma le immagini ne mostrano in modo approssimativo la sagoma.

Per il momento questo è quanto sappiamo di ufficiale. Non ci resta altro da fare se non attendere novità ufficiali riguardo a Grafaiai di Pokémon Scarlatto e Violetto. Probabilmente la creatura sarà condivisa tramite un nuovo tweet ufficiale oppure sarà al centro di un nuovo Pokémon Presents. Potete vedere il precedente teaser a questo indirizzo.

Diteci, cosa ne pensate di Pokémon Scarlatto e Violetto fino a questo punto?