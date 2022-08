Pokémon Scarlatto e Violetto: teaser ufficiale suggerisce novità, è un nuovo Pokémon?

L'account ufficiale Twitter di Pokémon ha condiviso quello che sembra essere un nuovo teaser per una novità di Pokémon Scarlatto e Violetto. Potrebbe essere un nuovo Pokémon oppure una nuova forma di un Pokémon noto.

L'account Twitter ufficiale di Pokémon scrive, in traduzione: "Ehi, allenatori! Siamo riusciti a ottenere queste foto di alcune strane pitture scattate da un fotografo di Paldea. Sembra che stiano attirando l'attenzione dei cittadini della regione... Qualche ipotesi sul loro significato?"

Il fulcro di queste "fotografie" di Pokémon Scarlatto e Violetto sono dei dipinti su rocce e alberi. Potrebbe essere un nuovo Pokémon "artistico", oppure un riferimento alla foresta Oma, un'area della Biscaglia (Spagna). Considerando che la Spagna è la fonte di ispirazione per la regione del prossimo capitolo, avrebbe senso che l'ispirazione venga da lì.

Potrebbe anche trattarsi di una nuova forma di Smeargle, il Pokémon pittore con la coda a pennello: è stato creato nella seconda generazione e ora potrebbe apparire in un nuovo formato. Ovviamente per ora sono solo speculazioni. Non ci resta che attendere nuove informazioni ufficiali da parte di Nintendo, The Pokémon Company o Game Freak.

Vi ricordiamo anche che è stato annunciato lo Stadio Lotta per il multiplayer online.