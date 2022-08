Pokémon Scarlatto e Violetto: annunciato lo Stadio Lotta per il multiplayer online

Pokémon Scarlatto e Violetto conterrà una nuova funzionalità chiamata Stadio Lotta, con la quale sarà possibile prendere parte al multiplayer competitivo online, in base a quanto descritto sul sito ufficiale del nuovo gioco per Nintendo Switch.

Le Lotte Competitive, già presenti in Pokémon Spada e Pokémon Scudo, faranno dunque il loro ritorno in Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, in questo caso attraverso una funzionalità specifica che serve per organizzare match in multiplayer online competitivo. Selezionando lo Stadio Lotta, sarà possibile combattere nelle modalità Lotta Amichevole, Competitiva e Gare Online.

Le Lotte Amichevoli, come dice il nome, sono scontri in cui il risultato non conta ai fini delle statistiche del giocatore, consentendo così di partecipare a incontri senza preoccupazioni, visto che i risultati non vengono registrati.

Pokémon Scarlatto e Violetto, un'immagine dello Stadio Lotta

Un aspetto interessante di queste lotte è che non ci sono restrizioni sulle specie di Pokémon che possono prendervi parte.

Nelle Lotte Competitive si inizia invece a fare sul serio: in queste lotte è possibile mettersi alla prova contro Allenatori di Pokémon di tutto il mondo. I risultati ottenuti si riflettono nel grado del giocatore e di conseguenza nella classe di appartenenza.

La classe più alta è la Classe Master Ball, che consente di competere in lotte particolarmente impegnative per diventare l'Allenatore o l'Allenatrice migliore del mondo.

Infine, le Gare Online sono competizioni organizzate che richiedono un'iscrizione e si dividono in Gare Ufficiali, che vengono organizzate da Nintendo e Game Freak e prevedono regole ben precise e condizioni da rispettare, e Gare Private che invece vengono create dagli utenti, con regole a piacere e personalizzate.

Collegata allo Stadio Lotta c'è anche la funzionalità delle Squadre a nolo, che consente di prendere in prestito delle Squadre Lotta tramite un ID che è stato condiviso online, oppure creare le proprie e metterle in condivisione. Ovviamente, per accedere alle modalità online è necessaria l'iscrizione al servizio Nintendo Switch Online. Per il resto, oggi abbiamo visto un trailer sul gioco competitivo.