Pokémon Scarlatto e Violetto: il trailer del gioco competitivo annuncia varie novità

Game Freak e Nintendo hanno pubblicato oggi un nuovo trailer per Pokémon Scarlatto e Violetto, il nuovo capitolo in arrivo su Nintendo Switch, incentrato soprattutto sulle novità previste per quanto riguarda il gioco competitivo.

Tra le nuove creature presentate nel video, vediamo Cyclizar, un Pokémon di tipo Drago/Normale, in grado di utilizzare la nuova mossa Tagliacoda che crea una copia e manda in campo un altro Pokémon. Nel medesimo scontro, vediamo Azumarill utilizzare il nuovo strumento Foglia carbone, in grado di copiare gli aumenti alle statistiche dell'avversario.

Altro elemento nuovo visibile nel trailer è la Teracristallizzazione, in grado di cambiare il tipo dei Pokémon e le caratteristiche di questo, di fatto modificando in maniera sensibile le carte in tavola durante lo scontro e introducendo un elemento alquanto imprevedibile nel combattimento.

Tra le novità viene mostrato anche il nuovo strumento "Dado truccato", in grado di mandare a segno più colpi con le mosse multicolpo. Collegata alla Teracristallizzazione viene mostrata anche la nuova mossa Terascoppio, che modifica il tipo quando chi la usa è sotto l'effetto della teracristallizzazione.

Tutte queste novità dimostrano una certa evoluzione applicata da Game Freak al sistema di combattimento previsto in Pokémon Scarlatto e Violetto, che dovrebbe rendere il nuovo capitolo qualcosa di piuttosto nuovo all'interno del panorama della serie, in attesa di vedere come queste novità si riflettano nel gameplay in maniera effettiva.

Nel frattempo, si sono svolti in questo fine settimana i Mondiali Pokémon 2022.