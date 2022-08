Pokémon Violetto e Scarlatto, analizziamo la Teracristallizazione, la nuova meccanica del gioco

Ma è davvero cosi? In questo articolo lasceremo da parte le opinioni frutto di emotività, delusione o eccitazione per il momento e analizzeremo e valuteremo la nuova meccanica sulla base degli elementi che abbiamo a disposizione e soprattutto utilizzando uno strumento che spero possa non essere messo in discussione, ossia la matematica.

Cos’è la Teracristallizzazione?

Un pikachu teracristallizato

La Teracristallizzazione è stata mostrata ufficialmente durante l'ultimo Pokémon Presents del 3 agosto 2022. La meccanica di questa nuova nona generazione Pokémon, incentrata sul potenziamento della tipologia base del Pokémon e sulla possibilità di poterne cambiare addittura il connotato topologico di esso. Aprendo ad un mondo di combinazioni offensive e difensive tutte da scoprire.

Facciamo un decalogo di quello che sappiamo in maniera certa, poichè a mio giudizio una delle colpe di questo Presents è di non esser stato molto chiaro riguardo la meccanica, che si riesce a mettere a fuoco soltanto incrociando le informazioni presenti sul sito e facendo una precisa analisi del testo dei sottotitoli del video di lancio. Nella video sequenza dedicata al focus sulla Teracristallizzazione ci viene svelata la possibilità da parte di ogni Pokémon della regione di Paldea di poter brillare come gemme potendo quindi aumentare la potenza delle loro mosse grazie al loro Teratipo, rispondendo alla prima domanda che ci si pone all'introduzione di una nuova meccanica, ossia chi può disporne?

Nel solco della Dynamax, meccanica caratteristica delle regione di Galar, l'ottava ed attuale generazione Pokémon, scopriamo che possano farlo tutti i Pokémon, ma andiamo avanti. Dopodiché abbiamo la prima specificazione, non altrettanto ben esplicitata sul sito ufficiale, ossia la possibilità di "alcuni" Pokémon di poter anche cambiare il proprio tipo durante l'utilizzo di essa aprendo a due livelli di usufrutto della Teracristallizzazione, analogamente a quanto successo con la Dynamax e la Gigantamax, con una meccanica che assume una sfumatura aggiuntiva per alcuni Pokémon.

Pokémon Violetto e Scarlatto

Sul sito ufficiale questa sfumatura non è ben chiara poichè ritroviamo la seguente spiegazione: "Tutti i Pokémon della regione di Paldea possono teracristallizzarsi per ottenere poteri speciali.Ciascun Pokémon ha un teratipo. Il teratipo non si attiva finché il Pokémon non si teracristallizza: solo a quel punto il tipo del Pokémon si trasforma in un teratipo. Per esempio, alcuni Eevee avranno un teratipo Normale, mentre altri avranno un teratipo Acqua. Poiché esistono 18 tipi, le combinazioni di Pokémon e teratipo sono innumerevoli."

L'interpretazione che possiamo dargli è a metà fra quanto detto nel video e quanto scritto sul sito, in linea con quanto successo con Dynamax e Gigantamax. In virtù del mantenimento ed evoluzione di uno degli elementi vincenti di Pokémon Spada & Scudo, ossia i Raid Dynamax, nei Raid Teracristal crediamo si possa normalmente utilizzare la Teracristallizzazione base di una delle due tipologie del Pokémon. Oppure, catturando esemplari "particolari", in quest'ultima modalità si possa anche Teracristallizzare un Pokémon facendogli assumere una diversa tipologia.

Un Raid Teracristal di Pokémon Violetto e Scarlatto

Sarà lecito aspettarsi un rilascio graduale di sempre più specie di Pokémon nelle tane Teracristal, cosi come successo per i Gigantamax in Spada e Scudo, in modo da poter diluire nel tempo e sfruttare ai fini del cambio di formato competitivo trimestrale. Possiamo quindi ragionevolmente aspettarci che sempre più specie di Pokémon della regione di Paldea possano cambiare il loro tipo al momento della Teracristallizzazione.