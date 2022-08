Il Signore degli Anelli Gli Anelli del Potere voleva Peter Jackson, poi ha smesso di rispondergli

Peter Jackson - regista della trilogia cinematografica de Il Signore degli Anelli - non è in alcun modo coinvolto con Il Signore degli Anelli Gli Anelli del Potere, la serie TV Amazon. Pare però che a un certo punto il team di Amazon fosse perlomeno interessato a creare un rapporto con Jackson, almeno fino a quando non ha smesso di rispondergli.

"Mi hanno chiesto se volevo essere coinvolto - [lo scrittore e produttore Fran Walsh] e io - e ho detto: 'È una domanda impossibile a cui rispondere senza aver visto una sceneggiatura'", ha raccontato Jackson al The Hollywood Reporter. "Così mi hanno detto: 'Appena avremo i primi due copioni, te li manderemo'. E i copioni non sono mai arrivati. Questa è l'ultima cosa che ho sentito, il che va bene. Non mi lamento affatto".

Amazon ha risposto con una dichiarazione al The Hollywood Reporter: "Nel perseguire i diritti per il nostro show, eravamo obbligati a mantenere la serie distinta e separata dai film. Abbiamo il massimo rispetto per Peter Jackson e per i film de Il Signore degli Anelli e siamo entusiasti che non veda l'ora di guardare Gli Anelli del Potere".

Il Signore degli Anelli Gli Anelli del Potere

Amazon ha quindi preferito tenere ben separati due prodotti e Peter Jackson afferma di non nutrire alcun rancore nei confronti dello show. "Lo guarderò. Non sono il tipo di persona che augura cattiveria. Fare cinema è già abbastanza difficile. Se qualcuno fa un buon film o uno show televisivo, c'è da festeggiare. L'unica cosa che non vedo l'ora di fare è vederlo da spettatore perfettamente neutrale".

Abbiamo anche da poco scoperto che Amazon ha rifiutato una serie dedicata a un giovane Aragorn e non solo.