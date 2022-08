Media Molecule su un gioco live service per PS5? Il team PlayStation studios assume

Da alcuni annunci di lavoro pubblicati sul proprio sito ufficiale, sembra che Media Molecule possa essere al lavoro su un gioco live service per PS5, visto che la caratteristica in questione viene specificata tra le informazioni relative ai ruoli ricercati.

Gli autori di Dreams e LittleBigPlanet sono probabilmente da tempo impegnati su un nuovo progetto di cui non si sa ancora nulla e questo potrebbe effettivamente essere un live service, considerando che Sony sembra voler puntare molto su questo modello di business in questa generazione, con 12 giochi live service previsti arrivare sul mercato entro primavera 2026 nei piani di PlayStation.

D'altra parte, si può dire che anche lo stesso Dreams si un gioco con elementi live service, trattandosi di una piattaforma che viene aggiornata attraverso un supporto costante da parte degli sviluppatori e che si fonda sulla costruzione di una community attiva di giocatori.

La creatività dimostrata dal team britannico, d'altra parte, potrebbe portare ad applicazioni davvero molto interessanti della forma live service.

Come visibile dal sito ufficiale, Media Molecule ha ancora diversi annunci di lavoro per ruoli da impiegare su Dreams, che evidentemente è ancora lontano dal concludere il proprio percorso, ma ci sono anche altri annunci che si riferiscono a progetti non identificati, in certi casi con menzioni riguardanti la forma live service.

Nella descrizione del candidato ideale per il ruolo di develpment director, per esempio, si legge "eccellenti doti nella gestione del personale ed esperienza comprovata come engineer in giochi live su più piattaforme", mentre per la posizione di Games User Research si legge che è necessaria "la conoscenza di un prodotto live service", così come la definizione "live game" viene utilizzata anche nella descrizione di altri ruoli ricercati.

Per il momento, siamo ancora in attesa di informazioni sulla versione PS5 di Dreams che era stata avvistata tempo fa su PSN, mentre i dati aggiornati a marzo parlavano di 150.000 creazioni pubblicate.