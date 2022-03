Dreams: più di 150.000 sogni disponibili, pubblicate 5.000 nuove opere a settimana

Sono più di 150.000 i sogni disponibili per Dreams, il titolo esclusivo per PS4, giocabile in retrocompatibilità anche su PS5, che vede l'aggiunta circa 5.000 nuove opere a settimana. Dal lancio, sono stati creati anche 400.000 scene e 400.000 elementi. Alcuni utenti particolarmente capaci e attivi hanno anche trovato lavoro nell'industria dei videogiochi.

Gli strumenti di sviluppo semplificati messi a disposizione da Dreams sono così potenti da essere utilizzati per l'insegnamento dello sviluppo dei videogiochi. Del resto gli utenti ancora attivi nel gioco si stanno dimostrando particolarmente creativi. Pensate che, solo negli ultimi sette giorni, ben il 25% hanno creato qualcosa di nuovo.

Stando a DreamStats, gli utenti registrati di Dreams sono più di 1,87 milioni, con picchi giornalieri di 1.260 (12 febbraio 2022). Non si tratta di numeri clamorosi, soprattutto rispetto ad altri titoli, ma considerando gli anni passati dal lancio e la particolarità del prodotto, non è il caso di confrontarlo con altre esclusive PlayStation.

Tra gli utenti che sono riusciti a trovare lavoro grazie (anche) a Dreams, spiccano uno sviluppatore di Insomniac, mentre un altro, Dakota Scibilia, è entrato nelle fila di Blizzard Entertainment e attualmente lavora come game designer.

Difficile dire se Dreams avrà un seguito. Intanto è apprezzabile il supporto dato al gioco da Media Molecule, che di suo non ha ancora annunciato nuovi progetti.