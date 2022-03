PlayStation Store, giochi PS4 a meno di 5 euro con le offerte PlayStation Indies

PlayStation Store ha visto di recente il lancio della promozione PlayStation Indies, che consente di acquistare diversi giochi PS4 anche a meno di 5 euro. Quali sono quelli più interessanti?

Partiamo da Psychonauts (recensione), il gioiellino di Double Fine Productions, che può essere vostro grazie alle offerte per appena 4,39€ anziché 10,99 e farvi venire voglia di acquistare anche il recente, splendido sequel. Non a questo prezzo, chiaramente.

C'è poi Amnesia: Collection (recensione), la raccolta che include i due capitoli della serie horror e l'espansione Justine, disponibile per appena 2,84€ anziché 28,49: si tratta di uno sconto pari al 90%, e scusate se è poco.

Con la stessa cifra da portamonete potete aggiudicarvi The Vanishing of Ethan Carter, in promozione appunto a 2,84€ anziché 18,99, mentre dovrete investire un po' di più per acquistare Salt and Sanctuary, che viene via a 4,49€ anziché 17,99.

4,49€ anziché 29,99 è anche il prezzo di Wasteland 2: Director's Cut, edizione rifinita e arricchita dell'RPG targato InXile Entertainment, e con uno sforzo in più potrete magari arrivare a racimolare i 4,99€ necessari per provare l'esperienza horror di Layers of Fear 2.