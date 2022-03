Twitch e Dr Disrespect hanno risolto la loro causa legale

La piattaforma di live streamng Twitch e lo streamer Guy Dr Disrespect Beahm hanno chiuso la loro causa legale, a quanto pare trovando un accordo amichevole. Non è stato svelato il motivo del ban del secondo, che rimane ancora un mistero.

Dr Disrespect era uno degli streamer più famosi su Twitch, che stando a diverse stime valeva circa 10 milioni di dollari l'anno. A giugno 2020 fu però bannato dalla piattaforma, senza alcuna spiegazione. Ad agosto 2021 lo streamer dichiarò di voler denunciare Twitch per il suo ban. Della causa legale non si è saputo molto, ma stando ai comunicati congiunti di entrambe le parti pubblicati questa settimana, si è risolta in modo apparentemente amichevole.

Beahm ha scritto su Twitter: "Ho risolto la disputa legale con Twitch. Nessuna delle parti ha ammesso di essere in torto." Twitch ha fornito una versione simile a PC Gamer: "Dr Disrespect e Twitch hanno risolto la loro disputa legale. Nessuna delle parti ha ammesso di essere in torto." Il fatto che le due dichiarazioni siano molto simili tra di loro, fa pensare che siano state concordate dalle parti, sotto la supervisione dei loro legali.

Twitch non ha mai svelato il motivo del ban di Beahm, mentre il dottore ha dichiarato lo scorso luglio di averlo appreso e di voler denunciare Twitch per questo motivo, senza però svelarlo pubblicamente. Chissà se lo farà mai.