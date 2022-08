Skull and Bones: beta Xbox in arrivo oggi stando a un leak, ecco le dimensioni

La beta di Skull and Bones dovrebbe arrivare oggi su Xbox, stando a un leak segnalato dal profilo Aggiornamenti Lumia, sempre piuttosto affidabile. Secondo queste informazioni, le dimensioni del pacchetto sarebbero pari a 36,08 GB.

A solo un paio di giorno dall'annuncio dei requisiti PC di Skull and Bones, pare dunque che il titolo Ubisoft tornerà a far parlare di sé, dando il via a un nuovo technical test per verificare la funzionalità dell'infrastruttura e tutto il resto in vista del lancio.

Non manca moltissimo, in effetti: Skull and Bones sarà disponibile dall'8 novembre su PC, PlayStation e Xbox, concretizzando finalmente la visione di questo accattivante spin-off di Assassin's Creed completamente incentrato sulla navigazione e le battaglie in mare aperto.

Nella nostra ultima anteprima di Skull and Bones abbiamo parlato delle caratteristiche di questo open world piratesco e dei suoi punti di forza, ma anche delle inevitabili perplessità che ne accompagneranno il debutto.