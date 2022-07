Skull and Bones, trailer cinematografico con data d'uscita da parte di Ubisoft

Skull and Bones è tornato a mostrarsi in gran forma con un trailer dal taglio cinematografico che ha presentato qualcosa della storia e delle ambientazioni di questo particolare gioco da parte di Ubisoft, con tanto di data di uscita fissata per l'8 novembre 2022.

Come sapevamo ormai da tempo, Skull & Bones è un gioco a base multiplayer, una sorta di live service che ci fa vivere la vita dei pirati tra varie ambientazioni tipiche, andando dall'Africa alle Indie Orientali fino ai Caraibi e varie coste caratteristiche dell'immaginario piratesco.

Il trailer cinematografico serve soprattutto a introdurre lo spirito caratteristico di Skull & Bones: vi si vede un uomo che, trasportato come uno schiavo nella stiva di un veliero, si ritrova scaraventato da una tempesta sulle coste sconosciute di un'isola tropicale, dalla quale riemerge come un temibile pirata.

Di fatto, nel gioco siamo chiamati a prendere parte alla vita da pirata: scegliamo un personaggio e prendiamo parte a varie scorribande in compagnia di ciurme di pirati, partecipando ad azioni PvP e PvE di varia natura, tutte incentrate sull'ambientazione piratesca e con una riproduzione piuttosto convincente di navi e tecniche di navigazione e combattimento.

Potete trovare maggiori informazioni nell'anteprima di Skull and Bones pubblicata proprio in questi minuti su queste pagine, in attesa di poterlo vedere ulteriormente più da vicino.