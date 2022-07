Terminator Survival Project annunciato con un trailer da Nacon Studio Milan

Il Nacon Connect 2022 si è concluso a sorpresa con un teaser trailer che ha svelato Terminator Survival Project (titolo non definitivo), un gioco di stampo survival per PC e console in sviluppo presso Nacon Studio Milan.

Il filmato di per sé non offre nessun dettaglio sul titolo, limitandosi a mostrare un minaccioso Terminator che entra in un garage per eliminare il suo bersaglio.

Al momento tutto ciò che sappiamo è che Terminator Survival Project arriverà su PC e console e che è in sviluppo presso Nacon Studio Milan, una nuova label italiana presentata a maggio che include RaceWard Studio, il team nostrano specializzato nei giochi di corse, così come altri team, che avrà l'obiettivo di diversificare le produzioni della compagnia francese.

Sapevamo già che uno dei progetti in cantiere era un survival basato su una famosa licenza cinematografica e ora abbiamo la conferma che si tratta proprio di quella di Terminator, come svelato in passato da una serie di immagini leak.

Nacon Studio Milan opererà in due aree di competenza: lo sviluppo di giochi di corse da parte di RaceWard Studio e lo sviluppo di titoli di stampo action/adventure, affidato a un secondo team, senza tuttavia privarsi dell'opportunità di esplorare altri generi, come per l'appunto quello survival.