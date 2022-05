Nacon Studio Milano: Terminator potrebbe essere il loro nuovo gioco, ecco le immagini

Ieri abbiamo scoperto che Nacon ha aperto un nuovo studio: Nacon Studio Milano. Sappiamo anche stanno lavorando a un nuovo gioco basato su una serie cinematografica. Quale potrebbe essere? A partire da alcune immagini condivise online, si pensa che sia Terminator.

Come potete vedere qui sotto, Nacon Studio Milano ha condiviso un'immagine concept art nella quale è possibile vedere un negozio di armi, Alamo Sport Shop, che appare anche nei film.

Ovviamente non possiamo ancora darlo per scontato, visto che non abbiamo una conferma ufficiale, ma gli indizi puntano per ora in questa direzione. Sappiamo solo che il nuovo gioco di Nacon Studio Milano sarà un gioco survival in un mondo post-apocalittico basato su "uno dei franchise cinematografici più popolari al mondo".

"Siamo orgogliosi della direzione che stiamo prendendo", ha detto il CEO di Nacon Studio Milano Marco Ponte in un comunicato stampa. "Nato come un team di esperti di corse, lo studio è cresciuto rapidamente, e il nostro nuovo talento ci ha dato il desiderio di esplorare nuovi territori. Ecco perché abbiamo deciso di allargare i nostri orizzonti e provare un altro tipo di gioco. Non vediamo l'ora di presentare questo nuovo progetto al mondo. La nostra famiglia sta crescendo e speriamo di accogliere presto nuovi membri mentre costruiamo il nostro team".

Qui sotto potete vedere la seconda immagine condivisa da Nacon Studio Milano, che mostra un altro artwork del gioco, insieme alla stessa immagine mostrata sopra, senza alterazioni.

Diteci, cosa ne pensate di un nuovo gioco basato su Terminator? Vi interessa? Per vedere il video di Nacon Studio Milano, ecco la nostra notizia dedicata.