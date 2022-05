PlayStation Store: le Offerte del Weekend portano nuovi sconti sui giochi PS4 e PS5

PlayStation Store fa partire altri sconti sui giochi PS4 e PS5 nel catalogo grazie alla nuova iniziativa delle Offerte del Weekend, valide da oggi fino al 10 maggio e incentrate su una bella quantità di titoli, anche diverse novità per le console Sony.

Potete trovare l'elenco completo delle Offerte del Weekend a questo indirizzo su PlayStation Store, mentre qui sotto ci limitiamo a segnare alcune di quelle più in vista, come per esempio:

Gli sconti del weekend si aggiungono alle altre offerte attualmente in corso: come abbiamo riferito in precedenza, alla fine di aprile sono iniziati gli sconti per la Settimana d'Oro, che in linea con il tema principale si riferiscono in gran parte a sviluppatori e publisher giapponesi, oltre alla promo della settimana che ha per protagonista Ghostwire: Tokyo.