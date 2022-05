Offerte Amazon: Honor 50 5G, sconto per lo smartphone nel modello 6+128 GB, al -46%

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare uno smartphone Honor 50 5G, nel modello da 6+128 GB. Lo sconto segnalato è di 241.60€, ovvero del 46%. Il prezzo pieno indicato da Amazon per lo smartphone Honor 50 5G è 529.90€. In realtà, negli ultimi mesi il prezzo effettivo era spesso più basso, in media poco sotto i 400€. Il prezzo attuale è il minimo storico. Inoltre, questo modello è spesso non disponibile su Amazon, quindi se si è interessati conviene sfruttare l'occasione. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

L'Honor 50 5G propone un display OLED da 6.57 pollici e con bordi curvi a 75°. La frequenza di aggiornamento è di 120 Hz. Lo smartphone è dotato di una fotocamera principale da 108 MP, una fotocamera selfie grandangolare da 8 MP, una microcamera da 2 MP, una fotocamera bokeh da 2 MP con messa a fuoco completa e una fotocamera anteriore da 32 MP. La batteria è da 4300 mAh e dispone di SuperCharge: in 20 minuti carica da 1% fino al 70%.

