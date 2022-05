RACE: Rocket Arena Car Extreme, la recensione del racer da combattimento con i monster truck

Come state per leggere nella recensione di RACE: Rocket Arena Car Extreme , il nuovo titolo sviluppato da SMOKOKO per i dispositivi iOS e Android soddisfa fondamentalmente tutti i requisiti di cui sopra e non solo, spingendosi persino oltre grazie al supporto per i controller Bluetooth e a un sistema di progressione che sblocca man mano nuove modalità.

Allo stesso modo è possibile passare dal veicolo di partenza ad altri mezzi più potenti, ma in questo caso qualche limitazione sussiste e dunque è necessario mettere mano al portafogli oppure attendere pazientemente di aver racimolato i crediti e le risorse utili per poter compiere tale passo. In tutti i casi la presenza di pubblicità è frequente, ma ben dosata, con trailer brevi o che comunque possono essere saltati dopo qualche secondo. Tramite un acquisto in-app (al momento di soli 99 centesimi) è tuttavia possibile eliminarli del tutto.

Cominciamo proprio dai contenuti , che nel caso di RACE: Rocket Arena Car Extreme diventano disponibili salendo di livello, donando dunque un senso preciso alla progressione e aumentando la varietà dell'esperienza all'aumentare del tempo investito. Si parte da una tradizionale Carriera per poi accedere agli Eventi, ai Tornei, alla modalità Battaglia e all'Arena dei Missili, tutti nomi che descrivono in maniera piuttosto precisa le relative stipulazioni.

Gameplay

RACE: Rocket Arena Car Extreme, una modalità extra con gli anelli

Come accennato in apertura, RACE: Rocket Arena Car Extreme supporta anche i controller Bluetooth per la massima precisione possibile, ma il layout di partenza sfrutta comandi touch ben disposti e sufficientemente reattivi, con anche un'opzione per assegnare all'accelerometro la sterzata laddove si preferisca tale soluzione: un set di opzioni particolarmente completo, nonché un ottimo biglietto da visita per chi si cimenta con il gioco per la prima volta.

Scesi in pista, il gameplay si rivela di stampo tradizionale, solido e con pochi fronzoli: l'accelerazione è automatica, il monster truck può essere gestito toccando i margini dello schermo e sono inoltre presenti quattro pulsanti per azionare boost e carica elettrica, missili e scudi. Una dotazione che permette di confrontarsi con avversari sempre piuttosto aggressivi, che proveranno soprattutto a speronarci per rallentare la nostra corsa.

A conti fatti sbattere contro un muro durante un gara si rivela in effetti la situazione più fastidiosa del gioco, visto che il veicolo continua ad accelerare e rimettersi in carreggiata non è un'impresa semplicissima. In caso di grosse difficoltà compare l'immancabile icona per il riposizionamento, ma a quel punto recuperare posizioni non sarà facile, complice una durata sempre abbastanza contenuta degli eventi.

L'impianto è coerente e funziona, i controlli lo supportano adeguatamente ed eventuali esigenze di una maggiore varietà in termini di azione vengono soddisfatte attraverso lo sblocco delle modalità supplementari, come detto. La sensazione che si prova già nelle prime ore è insomma quella di un racer piacevole e ben fatto, anche se poco originale.