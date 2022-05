PlayStation Store, nuova esclusiva PS5 già in sconto con la promo della settimana

Oltre agli sconti già in corso su PlayStation Store, parte oggi all'interno del digital delivery ufficiale di Sony anche la nuova Promozione della Settimana, in questo caso incentrata su un'esclusiva PS5 piuttosto recente, ovvero Ghostwire: Tokyo.

Uscito poco più di un mese fa su PS5 e PC, Ghostwire: Tokyo è la nuova esclusiva (temporale) per console Sony da parte di Tango GameWorks e Bethesda, diventati nel frattempo team first party di Xbox Game Studios. Si tratta di un gioco action in prima persona molto particolare, soprattutto per la sua ambientazione che mischia l'horror moderno con il folklore tradizionale giapponese e le leggende locali.

Potete conoscerlo meglio leggendo la nostra recensione di Ghostwire: Tokyo pubblicata a marzo.

Ghostwire: Tokyo può essere acquistato al prezzo 46,19 euro invece di 69,99 euro, con uno sconto del 34% sul prezzo originale, oppure a 59,39 euro nella Deluxe Edition, contenente vari extra come vari elementi in-game aggiuntivi. La promo della settimana inizia oggi è terminerà il 12 maggio 2022, trovate il tutto a questo indirizzo su PlayStation Store.

La Promozione della Settimana si aggiunge dunque agli sconti già in essere all'interno di PlayStation Store, con questo periodo caratterizzato da quelli sulla Settimana d'Oro a tema Giappone, con centinaia di giochi PS4 e PS5 a prezzo ribassato, in particolare quelli provenienti da sviluppatori e publisher nipponici.