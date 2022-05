Xbox & Bethesda Showcase: la durata della presentazione potrebbe essere stata svelata

Xbox & Bethesda Game Showcase si terrà, come abbiamo visto, il 12 giugno 2022 e si tratta del grande evento annuale di presentazione previsto da Microsoft per il suo fronte videoludico, al momento senza molti dettagli ufficiali ma intanto potrebbe essere stata svelata la durata dell'evento, che potrebbe ammontare a circa 90 minuti.

A dire il vero, l'informazione è ancora totalmente da confermare, ma in molti hanno notato come, aggiungendo l'evento al proprio calendario su computer attraverso la funzione presente sul sito ufficiale Xbox, l'Xbox & Bethesda Showcase venga inserito nel proprio calendario con una durata di 90 minuti, dalle 19:00 alle 20:30.

La questione sta già sollevando delle polemiche, con l'idea che un'ora e mezzo di show sia anche poco rispetto a tutto quello che ci si aspetta dalla presentazione di Microsoft, ma ovviamente è presto per valutare, visto che ci sarà da vedere l'organizzazione dell'evento, il taglio e il ritmo che questo potrà avere.

Se si tratta di video in veloce sequenza, inframmezzati da pochi intermezzi, allora 90 minuti sono anche tanti per una presentazione di questo tipo e comunque è generalmente in linea con quanto visto in precedenza da parte di Microsoft, che anche nel 2021 mise insieme uno show decisamente ricco in un arco di tempo simile.

Le discussioni vertono in particolare su Starfield: l'Xbox & Bethesda Showcase 2022 dovrebbe essere il momento in cui il gioco verrà finalmente presentato in maniera più approfondita e questo potrebbe prendere un po' di tempo.

Xbox & Bethesda Showcase, logo dell'evento

Se Bethesda decidesse di optare per una presentazione lunga e dettagliata come quella che fece per Fallout 4, allora in effetti 90 minuti totali per tutto lo show potrebbero essere anche "pochi", ma restano da vedere molte variabili.

In ogni caso, non è detto che questi 90 minuti siano proprio effettivi e non una sorta di placeholder inserito per le app dei calendari, così come è da vedere come i giochi verranno presentati e se avranno magari ulteriori eventi più piccoli di approfondimento posti successivamente. Peraltro, proprio in questi giorni è emerso un rumor per cui quasi ogni studio Microsoft sembra sia destinato a presentare qualcosa all'evento.