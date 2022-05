Xbox & Bethesda Showcase: quasi ogni studio Microsoft presenterà qualcosa all’evento, per un rumor

La scorsa settimana Microsoft ha annunciato l'Xbox & Bethesda Games Showcase, appuntamento imperdibile per tutta la community verdecrociata e i giocatori in generale in quanto come da tradizione sarà il palcoscenico di numerosi annunci e novità da parte degli Xbox Game Studios e di terze parti. Stando a Rand Al Thor, co-presentatore del podcast The Xbox Two assieme a Jez Corden, giornalista di Windows Central, quasi tutti gli studi interni di Microsoft durante l'evento hanno in programma di partecipare con uno o più progetti.

"Ho sentito non troppo tempo fa che praticamente quasi ogni studio ha programmato qualcosa per lo spettacolo (l'Xbox & Bethesda Games Showcase)", afferma il gola profonda. "Quasi tutti hanno programmato qualcosa per lo spettacolo e alcuni studi presenteranno più cose. Questo è tutto quello che so."

Xbox & Bethesda Showcase, logo

Ovviamente si tratta di un'indiscrezione da prendere con le pinze, ma se fosse vera allora l'Xbox & Bethesda Showcase in programma per il mese di giugno sarà un appuntamento davvero ricco di novità, considerando la quantità di studi e la mole di progetti in cantiere nella scuderia di Microsoft.

Rimanendo in casa Microsoft, oggi verrà annunciata la prima mandata di giochi in arrivo su Xbox Game Pass a maggio 2022. Già da ora sappiamo che ci saranno 7 giochi confermati al day one, mentre 6 lasceranno il catalogo del servizio, incluso GTA: San Andreas - Definitive Edition.