FIFA 22: cross-play tra PlayStation, Xbox e Stadia in arrivo, EA avvia i test

Electronic Arts ha annunciato l'avvio di una fase di test per il cross-play di FIFA 22 tra PlayStation, Xbox e Google Stadia, con una prima prova ancora limitata ad alcuni giocatori che precede il rilascio della funzionalità al pubblico e quindi a tutti gli utenti del gioco.

Proprio mentre FIFA 22 viene messo a disposizione gratis per gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate e nei PlayStation Plus di maggio, EA procede con il programma di ampliare le possibilità multiplayer tra piattaforme diverse, partendo da una prima fase di testing ancora limitato ma che precede chiaramente il rilascio su ampia scala.

Stagioni Online e Amichevoli Online sono le prime modalità a venire sperimentate in cross-play in questa fase, consentendo di giocare in multiplayer, all'interno di queste opzioni, con giocatori che utilizzano piattaforme diverse.

FIFA 22, il widget che compare nella schermata principale per il cross-play

In un primo momento, i test si concentreranno su PS5, Xbox Series X|S e Google Stadia, ovvero sulla possibilità di giocare in multiplayer tra queste diverse piattaforme, ma il bacino verrà poi allargato a comprendere anche le altre console come PS4 e Xbox One.

Anche le modalità in grado di sfruttare il cross-play aumenteranno nel prossimo periodo, dopo questa prima fase di prova, dunque si tratta di una situazione in costante evoluzione. Per prendere parte al test sul cross-play, EA spiega che bisogna aprire il widget che si trova in basso a destra sulla schermata del menù principale di FIFA 22 e da qui è possibile attivare o disattivare l'opzione per il cross-play.

Attivandola, siamo disponibili al multiplayer con utenti che usano altre piattaforme ed è anche possibile aggiungere amici che possiedono altre console aggiungendoli alla lista in base al loro username sul rispettivo servizio online o in base allo username di EA.